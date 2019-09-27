تبوك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستشارك إدارة الدفاع المدني في محافظة تيماء، ضمن حملة السلامة "وعيكم.. نجاة" في مهرجان "ليالي هداج" الذي تقام فعالياته في موقع بئر هداج التاريخي بتيماء.وتضمنت مشاركة الدفاع المدني تقديم برامج ودورات تدريبية توعوية استهدفت زوار المهرجان من جميع فئات المجتمع، حول الطرق الصحيحة في كيفية إطفاء الحرائق، والاحترازات التي يجب أن يتعامل بها الفرد عند مباشرته مثل هذه الحوادث، والتعرف على أنواع الطفايات، واتخاذ جميع وسائل السلامة التي تقي الفرد من مخاطر الاختناق، سواء كان في الغرف المغلقة أو البيوت الصغيرة.كما شملت المشاركة تقديم فقرات متنوعة حول كيفية التعامل مع الأجهزة والتوصيلات الكهربائية المختلفة، إلى جانب توزيع مطويات إرشادية.يذكر أن حملة السلامة "وعيكم ..نجاة" تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لعام 1441 هـ بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة, وتهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة أثناء هطول الأمطار والسيول.كما تهدف الحملة للوقوف على دور المختص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة, ودور الإيواء، من خلال تنفيذ عدة برامج مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية.// انتهى //19:50ت م0111