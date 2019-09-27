أكرا 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية في العاصمة الغانية أكرا.حضر الحفل معالي نائب رئيس جمهورية غانا محمود باومييا، وكبار الشخصيات في الدولة، وسفراء من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى غانا وعدد من المواطنين السعوديين.وألقى السفير مشعل كلمة بهذه المناسبة عبّر من خلالها عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.// انتهى //20:13ت م0114