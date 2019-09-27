نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية البحريني عن اعتزاز مملكة البحرين بمسار العلاقات التاريخية الوثيقة مع جمهورية الهند وما تتسم به من تطور مستمر يجسد حرصهما على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا وفي المحافل الدولية.// انتهى //21:28ت م0120