نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأكدت وزيرة الشؤون الأوروبية في إيرلندا هيلين ميكينتي التزام بلادها بدعم اليمن وحرصها على استمرار التشاور مع الجانب اليمني حول مختلف القضايا والتطورات في البلاد.جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة الإيرلندية مع وزير الخارجية محمد الحضرمي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وجوانب تطويرها خاصة ما يتصل بتنسيق المواقف في المحافل الدولية.وأطلع المسؤول اليمني، المسؤولة الإيرلندية على مستجدات الأوضاع في اليمن، معربًا عن تطلعه لدعم إيرلندا لليمن في إطار الاتحاد الأوروبي والتجمعات الدولية الأخرى.// انتهى //21:29ت م0121