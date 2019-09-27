نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش في نيويورك اليوم، مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتناول اللقاء الذي عقد بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي.وأكد الطرفان أهمية المضي قدما في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة، وشددا على الدعم الكامل لجهود المملكة وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.// انتهى //21:31ت م0122