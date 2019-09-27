الجزائر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واستمكن حرس السواحل بمحافظة وهران غرب الجزائر اليوم، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 80 شخصًا بعرض البحر في خمس عمليات متفرقة.وأوضح بيان أصدرته المجموعة الإقليمية لخفر السواحل بوهران أن وحداتها العائمة اعترضت صباح اليوم في خمس عمليات متفرقة شمال رأس فالكون ورأس الإبرة 80 مرشحًا للهجرة غير الشرعية منهم 5 قصر وامرأة كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية.// انتهى //21:52ت م0124