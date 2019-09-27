جنيف 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد محسن عسكر، اليوم في جنيف، وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري والقائم بأعمال البعثة السودانية في جنيف عثمان أبو فاطمه آدم.وخلال اللقاء بحث الوزير عسكر أوجه التعاون في مجالات التشريعات والجوانب المؤسسية في حقوق الإنسان في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل، كما ثمّن عسكر مواقف السودان الأخوية الداعمة لليمن، وأثنى على البعثة السودانية المنحازة في مواقفها لحقوق الشعب اليمني في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.وأكد عسكر أن الحكومة اليمنية ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد عبر العديد من الآليات أبرزها اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ووزارة حقوق الإنسان.من جانبه، أكد الوزير السوداني أن مخرجات الحوار في اليمن تشكل فرصة مثالية للاستفادة منها في بلاده، وأن حكومة بلاده ماضية في التأسيس لمرحلة انتقالية تعزز مكانة حقوق الإنسان في السودان.// انتهى //21:52ت م0125