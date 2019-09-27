نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.// انتهى //21:57ت م0126