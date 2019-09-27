موسكو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مناقشة الوضع في شبة الجزيرة الكورية والوضع في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا.// انتهى //22:02ت م0127