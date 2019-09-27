الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساستطاع الاتحاد العودة من الرياض بنقاط المباراة بعد فوزه على مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.بدأ اللقاء وسط أفضلية من الشباب وضغط متواصل بحثًا عن التسجيل والتقدم بالنتيجة، إلا أن الاتحاد استغل هجمة مرتدة، انتهت بين أقدام فيكيو أمام الشباك، ليضعها في المرمى الشبابي، معلنًا تقدم الاتحاد بهدف دون رد، عند الدقيقة 21 ، لينتهي شوط المباراة الأول اتحادي.وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من فرض أسلوبه، ليتمكن البرازيلي رومارينهو من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 74، لتأتي بعدها محاولة شبابية من أجل تقليص الفارق، وجاء هدف الشباب الوحيد عند الدقيقة 80 عن طريق المهاجم عبدالله الحمدان.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة الـ 6 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة الـ 6 في المركز التاسع.// انتهى //22:08ت م0131