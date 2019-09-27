بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أمس، بالفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.وأشاد الشيخ العميرة خلال اللقاء بهذه المسابقة المتميزة والتي انطلقت بناءً على توجيه معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.وحث الشيخ العميرة الجميع على التفاعل مع مثل هذه البرامج النافعة والمفيدة .عقب ذلك كرّم الشيخ العميرة جميع الفائزين بالمسابقة على مستوى الفرع نيابة عن معالي الرئيس العام يحفظه الله.// انتهى //22:09ت م0132