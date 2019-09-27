الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسخيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي والنصر، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.اللقاء لم يرتقي للمستوى الفني المنتظر، حيث شهدت بداية المباراة تحفظ كبير من الفريقين خصوصاً في شوط المباراة الأول، وفي شوط المباراة الثانية سيطر النصر على أغلب مجريات الشوط الثاني في محاولات لخطف هدف، واعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة وكاد أن يخطف نقاط المباراة في أكثر من هجمة، ولكن لم ينجح مهاجمو الأهلي والنصر في ترجمة الفرص الكثيرة التي سنحت للفريقين خلال اللقاء.وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث، بينما يأتي النصر في المركز الخامس بالرصيد ذاته.// انتهى //22:47ت م0138