نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساجتمع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم في مدينة نيويورك، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.وخلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية البحريني عن خالص تقديره للجهود الحثيثة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تطوير دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز دور المجلس في كافة القضايا الإقليمية والدولية، وفي ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.من جانبه، أعرب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية البحريني، والذي يأتي ضمن حرصه على استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حيال كافة القضايا التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //22:56ت م0141