بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساختتمت حملة " همة حتى القمة " للتبرع بالدم بأكثر من " 89 " متبرع بالدم أمس، يستفيد منها " 391 " محتاج ومريض وذلك في الحملة التي نظمتها جمعية أصدقاء بنوك الدم وصحة القصيم بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون بمشاركة من جامعة القصيم وشريك الجمعية تطبيق وتين للتبرع بالدم.وبيّن المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية الأخصائي حمود البطي أن الجمعية حرصت على المشاركة في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً والتي توافق اليوم الوطني للمملكة ووضعت هدف الوصول لأكثر من 89 متبرعاً وهو الرقم الموافق لليوم الوطني وذلك لدعم بنوك الدم بالقصيم وسد حاجات المحتاجين .// انتهى //23:09ت م0143