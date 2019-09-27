الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسصعد فريق الوحدة للمركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفتح بهدفين نظيفين، على مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن لقاءات الجولة الخامسة.التقدم الوحداوي جاء في شوط المباراة عند الدقيقة 15 من ركلة جزاء نفذها المالي نياكات، وباءت محاولة الفتح لتسجيل هدف التعديل بالفشل، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.وفي الوقت بدل الضائع تمكن الوحدة من تأكيد تفوقه ويسجل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي انسيلمو دي مورايس.وبهذه النتيجة يقفز الوحدة للمرتبة الثانية بـ 9 نقاط ، في حين يتذيل الفتح الترتيب بدون نقاط.// انتهى //23:13ت م0146