الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسثمن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال ودعم كل ما يحقق الوحدة والاجتماع لعموم المسلمين بالعالم عامة ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور الصامل في حفل الاستقبال الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان الأستاذ عيد بن محمد الثقفي لرئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس الخليج العربي, وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الاسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بحضور الملحق العسكري والملحق الثقافي وأعضاء السفارة.وأوضح الدكتور عبدالله الصامل أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل في تقديم جهود كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية التي من خلالها تسعى إلى نشر مبادئ الوسطية والاعتدال, وتعزز قيم التسامح والتعايش مع الأديان, ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.ونقل فضيلته لمنسوبي سفارة المملكة في عمان تحيات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً أهمية التعاون والتعاضد بين منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة بالداخل والخارج من أجل تحقيق رسالة المملكة السامية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل, ونبذ كل أشكال التطرف والغلو والإرهاب، اتساقاً مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.وفي ختام كلمته نوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بما تقوم به السفارة من أعمال وما تقدمه من خدمات للمواطنين الذين يزورون عمان من تسهيلات وتوفير كافة الاحتياجات خلال إقامتهم بعمان.من جانبه، نوه السفير الثقفي بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين, والإسهام الفاعل في بيان سماحته ووسطيته .وفي ختام الحفل تناول الجميع طعام العشاء على مأدبة السفير الثقفي، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //23:31ت م0151