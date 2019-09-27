موسكو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسسلّم سفير اليمن في موسكو أحمد الوحيشي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف نسخة من ملاحظات وتعليقات الحكومة على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان المتضمن مخرجات مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.وتطرّق الوحيشي للنقاط المعترض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومنها تجاوز لجنة الخبراء للصلاحيات والولاية الممنوحة لها، وكذلك تجاهل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الغير حكومية التي تحدثت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي قامت بها الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد أبناء الشعب اليمني.وأكد بوغدانوف أن روسيا تساند القرارات التي تتبناها المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وتدعم جهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، أن سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش، بحث مع عضو مجلس النواب العراقي ومقررة المجلس خديجة التركماني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال البرلماني، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.// انتهى //23:36ت م0152