الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسأقام ملتقى النشامى للجالية الأردنية في المملكة وحول العالم اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للعام التاسع على التوالي، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الأستاذ علي الكايد وعدد من أصحاب السمو والمعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الأردنية والحضور الإعلامي، وذلك بفندق هوليدي إن القصر.وتضمن برنامج الحفل عدد من القصائد الشعرية وكذلك عرض للفلكلور السعودي والأردني.وقال رئيس ومؤسس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الدكتور محمد أيمن الرفاعي في كلمته بهذه المناسبة : " نحن في هذا الملتقى نشعر أنه من الواجب علينا مشاركة المملكة العربية السعودية في جميع أفراحها ومناسباتها لما تحمله العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين على امتداد التاريخ، وبما يتمتع به قادة البلدين"، مقدمًا شكره لكافة المساهمين والمشاركين والحضور.كما تم خلال الحفل عرض فيلم تعريفي عن مركز الحسين للسرطان في الأردن وافتتاح مبنى جديد يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.من جهته، ألقى رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي كلمة شكر فيها الشعب الأردني على هذه البادرة، متمنيًا دوام الرخاء للشعبين السعودي والأردني.// انتهى //01:14ت م0155