وادي الدواسر 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسنظّم مركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر مساء اليوم، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة بمشاركة منسوبات المركز والأهالي.وتضمن الاحتفال النشيد الوطني وبرنامجاً تدريبياً بعنوان " فرحة وطن "، وعروض وطنية، كما تزين مبنى المركز بالألوان الخضراء، والأعلام والعبارات الوطنية.ونوهت مديرة المركز مريم المري، بما يشهده الوطن خلال هذه المرحلة من انطلاقة واعدة على كافة الأصعدة والمستويات، والرؤية الطموحة، مُشيرة إلى ما تحظى به المملكة من مكانة عند المسلمين.// انتهى //01:22ت م0156