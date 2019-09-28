باماكو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسلقي سبعة جنود ماليين مصرعهم وأصيب آخرون في كمين نفذه مسلحون وسط مالي، وفق ما أعلنه الجيش.وأوضح بيان للجيش أن مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت لانفجار عبوة قبل أن تتم مهاجمتها من قبل مسلحين.وأضاف المصدر أن تعزيزات عسكرية توجهت إلى مكان الهجوم بحثًا عن المسلحين.ويشهد وسط وشمال مالي، ارتفاعًا متزايدًا في عدد العمليات التي تستهدف الجيش والقوات الأممية العاملة هناك.// انتهى //03:00ت م0160