عام / مصرع سبعة جنود ماليين وإصابة آخرين بهجوم مسلح وسط البلاد
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
باماكو 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس
لقي سبعة جنود ماليين مصرعهم وأصيب آخرون في كمين نفذه مسلحون وسط مالي، وفق ما أعلنه الجيش.
وأوضح بيان للجيش أن مجموعة من القوات المسلحة المالية كانت ترافق شحنة أسمدة بين بلدتي دوينتزا وسيفاريه تعرضت لانفجار عبوة قبل أن تتم مهاجمتها من قبل مسلحين.
وأضاف المصدر أن تعزيزات عسكرية توجهت إلى مكان الهجوم بحثًا عن المسلحين.
ويشهد وسط وشمال مالي، ارتفاعًا متزايدًا في عدد العمليات التي تستهدف الجيش والقوات الأممية العاملة هناك.
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