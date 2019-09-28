نيويورك 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة، كما تم التباحث والتنسيق بشأن الاستحقاقات المقبلة للأمم المتحدة ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.وأشاد غوتيريس خلال اللقاء بالعمل المشترك الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة والذي يمثل نموذجا للتعاون البنّاء والفعال في مختلف الميادين منوها إلى ما تعتليه الكويت من مكانة مرموقة في المجتمع الدولي ومستشهدا بدورها الريادي في كافة المحافل الدولية لا سيما الإنسانية منها وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.// انتهى //04:25ت م0164