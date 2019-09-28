الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة جاك شيراكفيصل بن مشعل: تعليم القصيم تربة خصبة وغنية لإذكاء الوطنية وتكريسهاإطـلاق التأشيرة السياحية إلكترونياً لـ 49 دولـةوزير العدل: القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسانأمير جازان بالنيابة يدشن برنامج متابعة إنجاز المشروعاتالعساف في نيويورك.. اجتماعات ولقاءات مع مسؤولينالإناث الأعلى.. توصيات شورية للحد من التقاعد المبكرإطلاق منتدى صناعة الترفيه 13 أكتوبرالثقل السياسي والاقتصادي وضعا المملكة في مكانة دولية عاليةالأمم المتحدة تشكر المملكة لتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمنروحاني يعلق المشانق للإيرانيين.. ويتجمل في نيويوركالسيسي: مصر قوية ولا يمكن خداع المصريينميليشيا الحوثي تمنع إغاثة المحاصرين في الدريهميتونس: قيس سعيد يؤيد الإفراج عن القروينيجيريا: انفجار يردي ستة مدنيينتونس: إيقاف 69 مهاجراً وإرهابيَّينتحقيق أممي في انتهاكات بفنزويلا// يتبع //06:03ت م0003