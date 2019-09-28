عام / الصحف السعودية
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة جاك شيراك
فيصل بن مشعل: تعليم القصيم تربة خصبة وغنية لإذكاء الوطنية وتكريسها
إطـلاق التأشيرة السياحية إلكترونياً لـ 49 دولـة
وزير العدل: القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان
أمير جازان بالنيابة يدشن برنامج متابعة إنجاز المشروعات
العساف في نيويورك.. اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين
الإناث الأعلى.. توصيات شورية للحد من التقاعد المبكر
إطلاق منتدى صناعة الترفيه 13 أكتوبر
الثقل السياسي والاقتصادي وضعا المملكة في مكانة دولية عالية
الأمم المتحدة تشكر المملكة لتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
روحاني يعلق المشانق للإيرانيين.. ويتجمل في نيويورك
السيسي: مصر قوية ولا يمكن خداع المصريين
ميليشيا الحوثي تمنع إغاثة المحاصرين في الدريهمي
تونس: قيس سعيد يؤيد الإفراج عن القروي
نيجيريا: انفجار يردي ستة مدنيين
تونس: إيقاف 69 مهاجراً وإرهابيَّين
تحقيق أممي في انتهاكات بفنزويلا
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