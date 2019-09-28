وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السوق المالية .. وأفضل الممارسات العالمية ): بذلت السوق المالية السعودية بكل مؤسساتها جهودا مضنية من أجل الوصول بالسوق المالية إلى مستويات تمثل أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل السوق المالية وتداولها، وكانت تجربة انهيار السوق عام 2006 عنيفة ليس على السوق المالية ومؤسساتها فقط بل حتى على جميع شرائح المجتمع وقطاعات الاقتصاد، ولهذا فإن التحول إلى سوق ناضجة آمنة كان يحتاج إلى عمل مكثف على أساس أن معيار النجاح لن يكون انطباعيا، مثل حجم التداول أو عمق السوق أو قيمة المؤشر أو غيرها من المقاييس غير المنضبطة، بل المعيار هو الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية. ويمكن القول إن السوق السعودية وصلت فعلا إلى أفضل الممارسات العالمية إذ تم إدراجها ضمن المؤشرات العالمية، ولهذا بدأ العمل منذ فترة طويلة على إصلاح هياكل السوق المالية لتحقيق هذا الإدراج، على أنه يجب تأكيد أن الإدراج ليس هدفا بذاته بل هو تأكيد وصول السوق المالية السعودية إلى مصاف أفضل الممارسات العالمية. ومن يراجع معايير المؤشرات الدولية لنظام الإدراج يكتشف مدى التحدي الذي واجه السوق المالية السعودية، ويدرك أيضا أن الطريق لم يزل طويلا، ومع ذلك فإن الإنجاز الذي تحقق حتى الآن يدعو إلى الفخر والاطمئنان.وأكملت : لقد سعت السوق المالية السعودية إلى الانضمام لمؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي، وهو مؤشر يقوم بترقية الأسواق المالية إلى مرحلتين رئيستين هما مرحلة الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة. ولتحقيق ذلك فإن هذه المؤسسة الدولية تجري فحصا دوريا لجميع البلدان المدرجة في معايير الأسهم العالمية، حيث يغطي الفحص مجالات مثل الاقتصاد الكلي، والاستقرار السياسي، وحجم السوق، والسيولة، وإجراءات التجارة والتسوية، والقيود على الملكية الأجنبية، وحركة الأموال. ويجب على أي سوق مالية أن تفي بعدد معين من المعايير لتكون مؤهلة للحصول على أولوية لوضع السوق، ويجب أن تجتاز معايير أعلى لوضع السوق الناشئة، ويجب أن تمر بمعايير أكثر صرامة للنظر في حالة السوق المتقدمة. وفي كل مرحلة هناك كثير من العمل والمفاوضات خاصة أن مؤسسة S&P DJI تقوم بإجراء مشاورات عامة للحصول على رأي من مجموعة واسعة من المشاركين في السوق.وأوضحت : والأمر لا يقل جهدا في مؤشر فوتسي راسل البريطاني، الذي يتطلب الانضمام إليه عملا ووقتا طويلا ذلك أنه يجب على أي سوق أن تمر بمرحلة المراقبة ثم مرحلة السوق الناشئة قبل الوصول إلى الأسواق المتقدمة. وهنا توجد عدة معايير من بينها معيار جودة السوق الذي يأخذ في الحسبان جودة التنظيم، والتعامل، وإجراءات المقاصة، والتسوية، ومدى توافر سوق للمشتقات، ومعيار الأهمية النسبية، وكذلك معيار الاتساق، والقدرة على التنبؤ، وكذلك تكلفة التنفيذ، والاستقرار، والقدرة على الوصول إلى السوق والخروج منها من قبل المستثمرين الدوليين القادرين على الاستثمار في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وبتكلفة معقولة، كما أن إجراءات الإدراج طويلة ومرهقة، وتتطلب مشاورات واسعة واستطلاعا للرأي. كما يتميز عمل مؤسسة FTSE Russell بوجود لجنة استشارية لتصنيف الدول تتكون من عدد من الخبراء في مجال التجارة وإدارة المحافظ الاستثمارية.// انتهى //06:03ت م0007