نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسشارك معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان‬، في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سوريا‬، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.وأوضح معاليه أن المملكة ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية وتدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية والذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل مع دول المجموعة المصغرة لدعم جهود المبعوث الأممي جير بيدرسون.وشدد معاليه على وجوب خروج جميع الميليشيات المسلحة من الأراضي السورية لإيجاد قاعدة للحل السياسي على أسس عادلة وثابتة، مؤكدًا ضرورة المضي قدمًا في ذلك والإسراع وتكثيف الجهود للبدء في العملية السياسية للوصول إلى انتخابات عادلة.// انتهى //06:05ت م0008