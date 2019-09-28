نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، المجتمع الدولي، في قمة الدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى مساعدة تلك الدول المتضررة بشدة من تغير المناخ لتعزيز مرونتها الاقتصادية والبيئية.وتعد البلدان الـ 38 التي حددتها الأمم المتحدة بوصفها من الدول الجزرية الصغيرة النامية من بين أكثر الدول ضعفا في العالم، وتقع في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، وكذلك في المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي، وتعاني من عواقب المناخ العالمي المتطرف بشكل متزايد والتي لا يمكن التنبؤ بها وبالإضافة إلى التحديات البيئية، تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية مجموعة فريدة من التحديات المتعلقة بصغر حجمها وبعدها وتعرضها للصدمات الاقتصادية الخارجية.// انتهى //07:02ت م0011