بيروت 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم البيان المشترك التي أصدرته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن عقب الإجتماع المغلق التي عقدتها الدول السبع على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة التي شددت على عدم التسامح مطلقًا استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.وسلطت صحف السبت الضوء على الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية بسبب الأوضاع المعيشية حيث عمد المحتجون على قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة.وتطرقت إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون عقب لقاءاته مع الرؤساء العرب والأجانب في الأمم المتحدة أن رغبة الدول الشقيقة والصديقة في المحافظة على الاستقرار في لبنان هي من العوامل الاساسية للمحافظة على استقرار المنطقة ككل.وأخبرت عن إعلان القوات المسلحة المصرية مقتل ضابط وإصابة تسعة جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش ومداهمة بؤر إرهابية شمالي سيناء.وتناولت الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسبمر، غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من عرقلة الاستحقاق.واستعرضت صحف لبنان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء بعثة دولية مستقلة بشكل طارىء مكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في فنزويلا.// انتهى //08:27ت م0014