سياسي / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يلتقي نظيره الألماني في نيويورك
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله الليلة الماضية وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلس أنين، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتنميتها.
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