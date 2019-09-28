نيويورك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله الليلة الماضية وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلس أنين، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتنميتها.// انتهى //09:42ت م0016