القاهرة 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده التي دعت لها جماعات إرهابية وتخريبية، وأنه لا يمكن خداع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا أكثر وعيًا وأن مصر قوية بالمصريين.وسلطت الضوء على تشديد الرئيس السيسي أن المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى تمكن القوات المسلحة والشرطة من تدمير 33 مخبأ للعناصر الإرهابية والقضاء على 118 تكفيريًا بسيناء خلال الفترة الماضية، في إطار استكمال جهودهما لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.ونقلت تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا تقاتل مع الجماعات الإرهابية ضد قوات الجيش في معركة طرابلس.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً مسيرات العودة وكسر الحصار التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء العقوبات المفروضة على الخرطوم.// انتهى //09:48ت م0018