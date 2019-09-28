طرابلس 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ، عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في طرابلس.ولفت المجلس في بيان اليوم الانتباه إلى قصف مطار معيتيقة، أمس، ومقرات حكومية وسط العاصمة، صباح اليوم التي تسببت في خسائر في أرواح المدنيين وأضرار في ممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين.وتابع أن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة، وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتجري أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية،// انتهى //10:42ت م0029