الخليل 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية مواطنين فلسطينيين من من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات جيش الاحتلال داهمت بلدتي دورا ودير سامت جنوب غربي الخليل واعتقلت كلًا من: خالد محمد الفسفوس وعايد محمد دودين، وتوفيق عبدالفتاح الحروب وعز جبر عودة الحروب وأحمد محمد ذيب الحروب، فيما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة على طريق دورا الخليل الرئيسي الشاب محمد يوسف الحروب من بلدة دير سامت، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بينما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر إسماعيل النطاح من بلدة اذنا غرب الخليل، إضافة إلى فادي إبراهيم غنيمات بلدة وصوريف شمال غربي الخليل بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث في محتوياتهما.وفي ذات السياق، داهمت قوات جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالًا، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //11:28ت م0033