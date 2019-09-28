طوكيو 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساحتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة بحضور معالي رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني اكيكو سانتو ومعالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي في كلمته خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار وأن يعيده على الوطن أعواماً عديدة بالخير والرفاه.وثمن للحضور مشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان.من جانبه عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي خلال كلمته في الحفل عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، مستعرضاً العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.وقال: إن العلاقة مع الشرق الأوسط تعد ذات أهمية حاسمة بالنسبة لليابان، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي تعد زعيمة الدول العربية والإسلامية، ورئيسة مجموعة العشرين 2020، وأهم صديق لليابان.وأعرب عن خالص أسفه للهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في المملكة، مؤكداً أن اليابان تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة، وستواصل الإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وعبر معاليه عن ثقته في أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية نحو تنويع الصناعة ستخدم المزيد من الرخاء والاستقرار في المنطقة، وستواصل اليابان تعزيز التعاون من خلال إطار الرؤية اليابانية - السعودية 2030.وشهد الحفل عدد من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة اليوم.حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في طوكيو ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في اليابان بالإضافة إلى الجالية السعودية في اليابان. // انتهى //11:54ت م0034