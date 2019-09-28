الجزائر 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسابرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم انخراط شخصيات سياسية بارزة في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، مشيرةً الى إعلان 80 شخصية عن دخول المنافسة على رئاسة البلاد.وأشارت إلى خروج مئات المواطنين في العاصمة الجزائر للتظاهر سلميًا مطالبين برحيل رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي وحكومته كشرط لإجراء الانتخابات، معرجةً على تحذير نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من عرقلة العملية الانتخابية.وفي الشأن الليبي، تطرقت إلى دعوة الدول المشاركة في الاجتماع الأممي حول ليبيا في نيويورك إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة الحوار، لافتةً الانتباه إلى مقتل 17 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي في جنوب ليبيا في هجوم لقوات القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "افريكوم".// انتهى //11:55ت م0035