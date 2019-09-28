تونس 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر بضرورة بذل كل المجهودات لتجاوز الأزمة القائمة في المرفق القضائي في تونس، بالحوار وتحكيم العقل والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية، وذلك على إثر شلل في مختلف محاكم البلاد.ورصدت محليًا أيضًا، مواصلة المترشحين للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في السادس من أكتوبر القادم والبالغ عددهم 15727 مترشحًا، حملاتهم الانتخابية في العديد من القرى والمدن التونسية.مغاربيًا.. أوردت صحف السبت تصريحات المكلف بالإعلام لدى السُلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، علي ذراع، أعلن فيها أن 80 راغبًا في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة خلال شهر ديسمبر القادم سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات.عربيًا.. أخبرت عن استضافة مدينة اسطنبول التركية اليوم، مؤتمر سوريا الدولي بهدف تقديم المساعدة والإضافة إلى الجهود الدولية الساعية لإيجاد حل للأزمة السورية.دوليًا.. كتبت صحف تونس عن تحذير الاتحاد الأوروبي لإيران، من أنه سيضطر للانسحاب من الاتفاق النووي، إذا طبقت طهران تهديدها باتخاذ خطوات إضافية في إطار تقليص التزاماتها بالصفقة النووية.// انتهى //12:12ت م0036