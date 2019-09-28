جيزان 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحُرّث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.// انتهى //12:31ت م0038