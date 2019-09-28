الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسعقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس القمة السنوية الثانية لممثلي المتدربين في برامج الدراسات العليا الصحية في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 85 ممثلاً للمتدربين في مختلف برامج التدريب الصحية ومن مختلف مناطق المملكة.وتهدف القمة إلى تعزيز المهارات القيادية لممثلي المتدربين وتبادل خبراتهم، وهو ما يمثل هدفاً استراتيجياً للهيئة لتطوير بيئة ومخرجات التدريب وإعداد الجيل القادم من مدربي المستقبل.ويتضمن برنامج القمة الذي سيستمر يومين ورش عمل حول مهارات القيادة والتغيير، كما تشهد القمة انعقاد مسابقة مشاريع المتدربين وانتخابات ممثلي المتدربين في المناطق.// انتهى //12:37ت م0039