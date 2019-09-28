وادي الدواسر 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسشاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ، في حملة التبرع بالدم التي أطلقها مستشفى المحافظة العام تحت شعار" وطننا غالي علينا " بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ89 للمملكة .وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان ، أن المشاركة في تلك الحملة الهدف منها تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية لدى أفراد المجتمع ، والتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة البذل والعطاء ، مُشيراً الى أن مشاركة القيادات الكشفية بالتبرع بدمائهم يأتي تعزيزاً لأواصر الترابط بين أفراد المجتمع الواحد من خلال المساهمة في تخفيف معاناة المرضى المحتاجين للدم ، وهو واجب إنساني يجب استشعاره من الجميع .// انتهى //12:38ت م0040