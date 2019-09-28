العيدابي 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساحتفى أهالي محافظة العيدابي مساء أمس باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري ، وذلك بساحة المركز الحضاري في المحافظة.وشمل الاحتفاء ماراثوناً رياضياً، ومعرضاً متنوعاً وركناً للفن التشكيلي والمرسم الحر، وركن الأسر المنتجة وأركاناً توعوية، فيما شمل الحفل الخطابي قصائد شعرية وطنية، وعروضاً مسرحية وأهازيج شعبية.كما تم في ختام الحفل تكريم المصابين من أبطال الحد الجنوبي وذوي الشهداء من أبناء المحافظة.// انتهى //12:40ت م0041