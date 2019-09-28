طرابلس 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في نيويورك الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي.وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع في ليبيا والمنطقة.وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد اجتمع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر حيث بحثا آخر التطورات في ليبيا وأهمية إحداث إصلاح اقتصادي.// انتهى //12:42ت م0043