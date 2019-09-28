كوالالمبور 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسندَّد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بتصرفات المحتل الإسرائيلي المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واحتلالها وإقامة المستوطنات عليها.وأشار مهاتير - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم - إلى المصير المؤسف للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم، مؤكدًا ضرورة حل النزاعات الدائرة حول العالم سلميًا، منتقدًا كون أعمال الإبادة الجماعية وسيلة لحل النزاعات بين الدول أو بداخلها.وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد: "ليس من العدل الحكم بالإعدام على قاتل وفي نفس الوقت يتم تكريم المسؤولين عن مقتل الملايين من الأشخاص" ، موضحًا أن الحروب الحديثة لا تسفر فقط عن مقتل وإصابة المقاتلين، بل تتسبب في قتل الآبرياء والأطفال والمرضى والضعفاء أيضًا.// انتهى //13:19ت م0046