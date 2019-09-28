الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأطلقت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارات العامة لخدمات المياه بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، اليوم السبت، حزمة من الخدمات الإلكترونية بهدف تطبيق مراحل التحول الرقمي لتطوير البنية التحتيّة للخدمات وتوحيدها في جميع مناطق المملكة، وذلك لتوفير أفضل الممارسات التشغيلية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لعملائها في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.وأوضحت الشركة أن إطلاق الحزمة الإلكترونية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك يأتي امتدادًا لما تم إنجازه في منطقتي جازان والشرقية، مبينة أنهُ سيتم إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعًا في جميع مناطق المملكة، لافتةً إلى أن إطلاق الخدمة في محافظات منطقة الرياض سيكون بعد منطقتي المدينة المنورة وتبوك.وقالت الشركة: "إن الخدمات الإلكترونية جاءت من أجل توحيد الإجراءات المقدمة للمستفيدين في مناطق المملكة كافة، كما تعد إحدى أدوات تطوير الخدمات بالشكل الاحترافي الذي يتطلع إليه المواطن والمقيم". مؤكدة حرصها على تقديم الخدمة الشاملة إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.وأضافت الشركة أن إطلاق الخدمات الإلكترونية تُعد نقلة نوعية في التحوُّل الخدمي لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتدعو جميع العملاء والمستفيدين في منطقتي المدينة المنورة وتبوك للتسجيل بفرعها الإلكتروني الذي سيلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.وبينت أنهُ "سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، لذلك يجب على جميع المستفيدين تحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمة عنهم"، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب سداد الجديد والخاص بعقاراتهم عبر نظام سداد من خلال معرّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم 015 ".وأكدت الشركة أن تحديث البيانات والتسجيل عاملان مهمان في تمكين العملاء الكرام من إدارة حساباتهم إلكترونياً، فضلاً عن تصفح واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة من خلال طلب فصل الوحدات، كما سيسهل البرنامج للعملاء عملية تحديث بيناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف، والتأكد من حصول العميل على فواتير الخدمات المقدمة بشكل دوري.وأضافت الشركة أن الفرع الالكتروني سيمكّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد 920001744، مبينة أن خدماتها الإلكترونية تتوافق مع جميع الأجهزة سواء الحاسب الآلي، أو الأجهزة الكفية، أو أجهزة الجوال.// انتهى //13:34ت م0048