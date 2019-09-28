اليوم الوطني / محافظة أبوعريش تحتفي باليوم الوطني الـ 89
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
أبوعريش 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
احتفت محافظة أبوعريش أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور المحافظ محمد بن هادي الشمراني ، وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر التعليمي في أبو عريش.
وشمل الحفل مسيرة استعراضية كرنفالية وتكريم الفائزين بالمسابقة الأسرية لليوم الوطني ، إلى جانب أوبريت وطني بعنوان "سلالة المجد"، برفقة الفنون الشعبية والألعاب النارية ، التي رسمت الفرحة والبهجة على محيا الأهالي واعتزازهم بالوطن الغالي ، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.
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13:55ت م
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