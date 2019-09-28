أبوعريش 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة أبوعريش أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور المحافظ محمد بن هادي الشمراني ، وذلك بمجمع الأمير محمد بن ناصر التعليمي في أبو عريش.وشمل الحفل مسيرة استعراضية كرنفالية وتكريم الفائزين بالمسابقة الأسرية لليوم الوطني ، إلى جانب أوبريت وطني بعنوان "سلالة المجد"، برفقة الفنون الشعبية والألعاب النارية ، التي رسمت الفرحة والبهجة على محيا الأهالي واعتزازهم بالوطن الغالي ، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.// انتهى //13:55ت م0051