الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واساحتفى مركز الملك سلمان الاجتماعي باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همه حتى القمة"، ،بمشاركه أكثر من 1500 مشترك وزائر رفعوا الأعلام واللوحات ذات المضامين الوطنية في أرجاء المركز.واشتمل الحفل على مشاركات فنية مختلفة منها العرضة السعودية والفنون الشعبية، وقصائد وطنية جسدت مشاعر حب الوطن والولاء لقيادته، إضافة إلى معرض "تراثي أصالتي" الذي يمثل مناطق المملكة بمختلف ثقافتها ومارثون بمشاركة 80 سيدة، كما جسد الحضور مشاعرهم بهذه المناسبة الوطنية على لوحة جدارية بعنوان " بصمة حب لأغلى وطن".ورفعت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان، مديرة القسم النسائي، والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة في المركز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .وأشارت إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني يعيد إلى الأذهان ملحمة التوحيد التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - فجمع الشتات وألّف بين القلوب بعد جفوة ووحّد الصف بحكمة وإرادة لا تلين ليضع لبنات دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً بين الأمم يحق لكل سعودي أن يفخر بها.وقالت سموها :إن ما نشهده اليوم في مملكتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تجعلنا نتطلع للمستقبل بأمل، ونرنو للغد في زهو ونحن نشهد منجزات رؤية المملكة 2030 والتحول الذي بدأت تحدثه في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتسخيرها لإسعاد المواطنين وتحقيق تطلعاتهم ورفاهيتهم وضمان حاضرهم ومستقبلهم في مجتمع حيوي باقتصاد مزدهر في وطن طموح.وأضافت قائلة : إن هذه مناسبة نستلهم منها دروساً لتكون نبراساً ومنهجاً نعيشه في واقع حياتنا ونوصل حاضرنا بماضينا ونستذكر سيرة الملوك البررة الذي حملوا أمانة وطن جيل عن جيل ومكتسبات شعب يبادلهم الوفاء ويجدد البيعة و الولاء في كل عام.وسألت سموها الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //14:00ت م0052