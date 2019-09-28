أبها 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسواصلت بلدية الحازمي ، احتفالها باليوم الوطني الـ 89 ، مساء أمس ، بتقديم عدد من الفعاليات التي جذبت أعداداً كبيرة من الحضور.واشتملت الفعاليات على ألوان من الموروث الشعبي، وجادة الفن التي قدم خلالها عدد من الفنانين التشكيليين لوحات جدارية ومعارض حية بمشاركة 24 فناناً و فنانة ، بالإضافة إلى تخصيص فعاليات لذوي الإعاقة وأبناء الشهداء.واحتضن مسرح الطفل العديد من الفعاليات المتنوعة والمسابقات والعروض التفاعلية مع الجمهور ، فيما قدمت إحدى الفرق استعراضات كوميدية على المسرح ، إلى جانب عروض استعراضية للأطفال و مسابقات ثقافية وترفيهية.وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن الفعاليات حظيت بحضور كبير من الزوار استحضروا خلالها مناسبة توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.من جهته أشاد رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد آل ضمك بالفعاليات و جودة في التنظيم, مبينا أن الحضور تجاوز 8 الآف زائر .// انتهى //14:10ت م0054