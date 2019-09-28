الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسواصل هاكثون التمور "Dates Hackathon"، فعالياته، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة البيئة والمياه والزراعة, بهدف تسخير التقنيات الحديثة لتعزيز صناعة إنتاج التمور في المملكة لتصل إلى المركز الأول عالمياً، من خلال دعوة رواد الأعمال، وخبراء التقنية، إضافةً إلى مطوري التطبيقات الذكية وتوجيه إمكانياتهم نحو إيجاد حلول تقنية مبتكرة، تسهم في زيادة كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكلفة.ويأتي الهاكثون الذي شارك فيه وعلى مدى أيامه الثلاثة أكثر من 1000 شاب وشابة من الرواد التقنيين والمهتمين، كتحالف بين الوزارتين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وشركة وادي طيبة، إلى جانب جامعة الملك فيصل، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وغرفة الرياض، علاوةً على برنامج بادر لحاضنات التقنية "بادر"، ساعياً من خلال برنامج فعالياته الذي شمل عدداً من ورش العمل في مجالات «الذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البلوك تشين، إنترنت الأشياء»، إلى التوسع والنمو في المبيعات والدخول في أسواق جديدة تُسهِم في رفع العائد الاقتصادي عبر الاستعانة بالتجارة الإلكترونية لإيجاد الحلول المتعلقة بالشحن والدفع وتوفير المستلزمات والأدوات، وتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مجال الآفات والأوبئة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في التنبؤ والتشخيص المبكر والوقاية من هذه الأمراض، بما يسهم في جودة الإنتاج وكفاءته.ويحظى المشاركون في "الهاكثون" بالدعم من خلال مجموعة من برامج التدريب المكثفة وورش العمل، وصولاً إلى احتضان المشاريع الثلاثة الفائزة التي حصل أصحابها علىجوائز مالية وصلت قيمتها 60.000 ريال، حيث فاز صاحب المركز الأول بجائزة قدرها 30.000 ريال، بينما حصل صاحب المركز الثاني على 20.000، فيما حصل صاحب المركزالثالث على 10.000 ريال.الجدير بالذكر أن رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لفعالية "هاكثون التمور" جاءت في إطار جهودها المستمرة لتحقيق توجهاتها الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تسخير التقنية للإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.// انتهى //14:31ت م0057