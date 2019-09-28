الأحساء 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسيطلق مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء غداً, برنامج "الأم المعيلة" , بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بمشاركة 25 أماً معيلة للأيتام لتزويدهن بأهم الأساليب والطرق التربوية التي تساعدهن في تنشئة ابنائهن بطريقة علمية صحيحة .وأوضح مدير الشراكات والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد اليوسف , أن الجمعية تحرص دائما على إطلاق البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم شرائح مختلفة من أبناء المجتمع ، عاداً البرنامج من أهم المبادرات التي تقدمها الجمعية ، حيث تعنى بالأمّهات المعيلات للأيتام من أجل رفع كفاءتهن العلمية، وتمكينهن من معالجة المشكلات التي قد تواجههن في تربية الأيتام والإسهام في إيجاد بيئة تربوية مناسبة لتنشئة اليتيم .من جهته أوضح مدير مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفلاح , أن البرنامج التدريبي للأمهات المعيلات جاء بالشراكة مع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل ، حيث تتدرب الأمهات على عدد من المسارات العلمية والتي تشمل مسار التربية الدينية، ومسار التربية الوطنية والاجتماعية، ومسار الإدارة، ومسار التربية وعلم النفس، ومسار التقنية، ومسار المهارات الشخصية، ومسار الصحة والسلامة المنزلية، ومسار الاقتصاد المنزلي، ومسار الثقافة العامة، ومسار التربية البدنية .وأضاف الفلاح أن نخبة من الأساتذة والأكاديميين بجامعة الملك فيصل, سيقدمون البرنامج خلال عام دراسي كامل , بواقع 288 ساعة تدريبية تبدأ من يوم غد وتستمر حتى نهاية العام الدراسي ، كما تمت مراعاة وقت البرنامج ليتوافق مع أوقات فراغ الأمهات خلال الفترة الصباحية، علما بأن جدول البرنامج سيكون لمدة 4 أيام في الأسبوع من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 11.30صباحا ، كما أمّن المركز وسيلة المواصلات للأمهات المشاركات من أجل ضمان انتظامهن في البرنامج وتيسير حضورهنّ .وأكد أن اختيار الأمهات المعيلات جاء وفق مجموعة من الضوابط أهمها, أن تكون الأم معيلة للأيتام وسعودية الجنسية وغير مرتبطة بعمل رسمي في فترة الصباح، ولتسهيل التواصل مع الأمهات المعيلات فقد تم تشكيل فريق عمل من موظفي وموظفات المركز للتنسيق مع الأمهات والجامعة, لضمان نجاح البرنامج التدريبي المتوقع أن تحصل فيه الأم المعيلة على شهادة خبرة مقدمة من جامعة الملك فيصل .بدوره شكر مدير عام جمعية البر بالأحساء بالنيابة عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين , جامعة الملك فيصل بالأحساء ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع وعميد الكلية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي وفريق العمل بالجامعة, على تعاونهم غير المستغرب مع الجمعية, والعمل على إنجاح المبادرات النوعية التي تطلقها الجمعية لخدمة المجتمع ، حيث أن نجاح مبادرة "الأم المعيلة" سيكون له الأثر الكبير على تربية الفرد الصالح الذي يعتمد على ذاته ويخدم وطنه وأسرته ومجتمعه.// انتهى //14:48ت م0059