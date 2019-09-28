أبها 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسأطلق محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد أمس, مبادرة "مركز عفراء" التابع لمحافظة بلقرن، لإزالة بعض مظاهر التشوه البصري ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.وأوضح رئيس المركز جايز بن سعيد بن مدغم أن المبادرة التي شاركت في تنفيذها الجهات الحكومية بالمركز وبالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية وبعض الفرق التطوعية و مدارس البنين وعدد من أصحاب المؤسسات الخاصة ركزت على إزالة بعض مظاهر التشوه البصري في المركز وخصوصا الكتابات العشوائية ، وذلك تماشياً مع مبادرة سمو أمير منطقة عسير "عسير كذا أجمل".وأشار إلى أنه جرى توزيع المهام على 6 فرق من المشاركين ، حيث جرى إعادة تأهيل واجهات وأسوار عدد من المدارس إضافة إلى المنشآت الموجودة على الطرق الرئيسة.// انتهى //14:50ت م0060