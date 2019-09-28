الرياض 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسوقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عقد ترسية مشروع الخط الناقل للمياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط إلى المنتزه الوطني في بيشة بقيمة 397.8 مليون ريال.وبهذه المناسبة أوضح معاليه أن ترسية المشروع تؤكد أن الوزارة ماضية قدماً في استدامة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والحرص على رفع نسبة استخدام المياه المجددة في القطاع الحضري والصناعي، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد أحد أهم المشروعات النوعية التي سيتبعها مشروعات في مناطق مختلفة.وأوضح الفضلي، أن إطلاق هذه المشاريع سيوفر بيئة استثمارية واعدة تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بدور فعال في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراته وتجاربه في تعزيز وتحقيق أهداف الأداء الرئيسية لقطاع توزيع المياه.ويهدف المشروع إلى نقل المياه المجددة من محطات أبها وخميس مشيط، والاستفادة منها في تطوير وتنمية المنتزهات الوطنية والزراعة على طول مسار الخط الناقل، وتبلغ مدة تنفيذ ال شروع 24 شهراً.ويتكون المشروع، من خط ناقل بأقطار تتراوح من (1000 - 1500 ) ملم وبطول 100 كيلو متر من نهاية الخط القائم حالياً إلى الخزان الكاسر رقم 3 ، ومحطة الرفع بمنطقة "البطنة" التي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى عدد ثلاثة خزانات كسر بسعات (5000 و1000 و1000) متر مكعب.وتعمل وزارة البيئة على ترسية عدد من المشروعات ضمن خطط تعظيم الاستفادة من المياه المجددة، واستخدامها مصدراً في التنمية الاقتصادية والريفية، حيث تهدف إلى تنمية وإحياء المتنزهات الطبيعية خارج المدن، وإنشاء مسطحات خضراء كمتنفس طبيعي ومدن زراعية، وشبكات توزيع وري تحت سطحية للمسطحات الخضراء والأراضي المروية، والمشاركة في تطوير الحدائق ومحاور الطرق داخل المدن من خلال التوسع في عمليات التشجير.// انتهى //15:54ت م0068