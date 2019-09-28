ثقافي / تعاوني الحوية ينظم سلسلة من الكلمات الوعظية غداً
السبت 1441/1/29 هـ الموافق 2019/09/28 م واس
الطائف 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واس
يطلق المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, سلسلة من الكلمات الوعظية لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ, وذلك في عدد من جوامع المحافظة ومنها ذم الشماته بالمسلم ، وخطورة أكل الحرام ، وفقه الاستخارة ، وحقوق الجار وخطورة اذاه ، بالإضافة إلى صيام النافلة.
وتأتي هذه السلسة ضمن المناشط المنبرية بالمكتب لشهر صفر المقبل ، عقب صلاة المغرب ، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
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16:30ت م
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