الطائف 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسيطلق المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, سلسلة من الكلمات الوعظية لعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ, وذلك في عدد من جوامع المحافظة ومنها ذم الشماته بالمسلم ، وخطورة أكل الحرام ، وفقه الاستخارة ، وحقوق الجار وخطورة اذاه ، بالإضافة إلى صيام النافلة.وتأتي هذه السلسة ضمن المناشط المنبرية بالمكتب لشهر صفر المقبل ، عقب صلاة المغرب ، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //16:30ت م0074