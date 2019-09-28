تبوك 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واستمكن شاب سعودي من توثيق وتصوير ما يقارب 1000 صورة من النقوش الأثرية في محافظة تيماء والمناطق القريبة منها خلال مدة تقارب خمس سنوات، كهواية محببة له، إذ يهدف من ذلك إظهار هذه النقوش لتكون يوماً من الأيام مقصداً لعشاق هذه الهواية وللباحثين والأكاديميين في مجال الآثار, ودعماً للسياحة الداخلية.وأقيم للشاب عقلا الربيعة أحد الباحثين والمهتمين بالآثار بتيماء، معرضاً أطلق عليه "تيماء ملتقى الحضارات" في مهرجان "ليالي هداج" الذي تقيمه لجنة التنمية السياحية وبمشاركة بلدية بالمحافظة, حيث جذب المعرض مئات الزوار لمشاهدة صور النقوش.وقال الربيعة : إن المعرض ضم مايقارب من 1000 صوره من النقوش الأثرية في محافظة تيماء ومنها نقش ختم رمسيس الذي يُعد أول نقش هيروغليفي يعثر عليه حتى الآن في الجزيرة العربية على صخرة ثابتة ويحمل توقيع ملكي – خرطوش - لأحد ملوك مصر الفراعنة وهو رمسيس الثالث الذي حكم مصر بين سنوات 1192- 1160 قبل الميلاد، وبحسب النقش تعد تيماء إحدى المدن المهمة في مملكة مدين، وسوقاً رئيسة للسلع الثمينة يتزود منها تجار وادي النيل ووادي الرافدين وبلاد الشام وهي تُعد اليوم أحد أكبر المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية.وتابع : احتوى المعرض كذلك على صور لـ " نقش نابونيد" ويقع جنوب غرب تيماء 60 كلم وهو نقش للملك نابونيد وعمر هذا النقش أكثر من 2500 سنة، حيث ترى من خلاله الملك نابونيد راكباً حصاناً حمدانياً ملجم بلجام حار واللجام الحار يدل على الخيل الجامحة القوية، ويرى في النقش الملك البابلي جادلا لحيته كطريقة ملوك بابل وجامعاً شعره خلف خوذته راكباً الحصان بطريقة العدو ومعه سوط بيده اليسرى يضرب به قطاة الحصان ليحثه على المشي، أما النقش الثالث فهو نقش حصاة النصلة وهي مقسومة إلى قسمين بالقرب من جبل النصلة تقع جنوب تيماء، ووجد على واجهتها رسوم وكتابات قديمة.// انتهى //16:30ت م0075