الدمام 29 محرم 1441 هـ الموافق 28 سبتمبر 2019 م واسعقدت الجمعية العمومية لجمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية أمس, اجتماعها الأول بالدمام ، بحضور المدير التنفيذي لجمعية قافلة الخير عادل الحسين ومسؤول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و33 عضواً يمثلون أعضاء الجمعية ورئيس قسم الجمعيات بمركز التنمية بالدمام سامي بن عبد الله القرني.وبدأ الاجتماع بكلمة نائب رئيس الجمعية صلاح بن محمد حكيم الذي ثمن فيها الجهود التطوعية التي بذلت من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلاقيه قافلة الخير من المسؤولين ، معبراً عن شكره للجمعية على عملها الدؤوب.بعد ذلك جرى استعراض ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 /12/ 2018م بالأرقام, كما جرى عرض الإيرادات والمصروفات والأصل والأرصدة المتداولة والاستثمارات وغيرها وتمت المصادقة عليها بالإجماع.وفي ختام الاجتماع قدم أعضاء مجلس الجمعية العمومية لقافلة الخير شكرهم وتقديرهم لجميع العاملين في أنشطة الجمعية رجالاً ونساءً, وثمنوا مشاركاتهم المتميزة في مختلف المحافل الاجتماعية.// انتهى //16:30ت م0076